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Абхазия Информ

ЭЛКАН ГВАЗАВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:05
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ЭЛКАН ГВАЗАВА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет и 19-20 лет проходит с 11 по 20 ноября в Туле на базе манежа центрального стадиона «Арсенал». В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из России и Белоруссии.

В весовой категории до 61 кг в турнире принял участие титулованный абхазский тяжелоатлет Элкан Гвазава, который занял первое место с результатом в сумме двоеборья 262 кг (122 – рывок, 140 – толчок). Элкан представлял Республику Татарстан.

Элкан Гвазава – чемпион России, обладатель Кубка России, серебряный призер первенства и чемпионатов России, рекордсмен России, мастер спорта. В 2021 году установил рекорд России в весовой категории до 61 кг, подняв штангу весом 121 кг в рывке, а в феврале 2022 года на Кубке России он обновил свой рекорд среди юниоров, подняв штангу в рывке весом 123 кг.

В июне 2022 года Элкан стал серебряным призером чемпионата России, с результатом в сумме двоеборья 262 кг (122 – рывок, 140 – толчок) в весовой категории до 61 килограмма. В июле 2022 года Элкан Гвазава стал серебряным призером чемпионата России, с результатом в сумме двоеборья 272 кг (146 - толчок, 126 – рывок). В августе 2022 года в упорной борьбе стал третьим на спартакиаде сильнейших спортсменов России с результатом в сумме двоеборья 267 кг (126 – рывок, 141 – толчок).

Абхазский спортсмен учится в Казанском училище Олимпийского резерва. Тренируется под руководством Марата Мадиярова.

Спортсмен тренировался в Калдахуарской школе-интернат имени Д.И.Чагава в секции по тяжелой атлетике под руководством мастера спорта СССР, заслуженного учителя Абхазии Ясона Кяхба.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:10

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