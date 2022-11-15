ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:11
Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. 18 ноября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр в Сухуме стартует чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд. Открытие турнира состоится в 11:00.
В турнире примут участие команды из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры, Ачандары и команда Абхазского государственного университета.
Главный судья – судья республиканской категории Джумбер Салакая.
Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола Абхазии.
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