Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. 18 ноября в Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр в Сухуме стартует чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд. Открытие турнира состоится в 11:00.

В турнире примут участие команды из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры, Ачандары и команда Абхазского государственного университета.

Главный судья – судья республиканской категории Джумбер Салакая.

Организаторы – Государственный комитет РА по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола Абхазии.