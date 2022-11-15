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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ОБМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РОССИИ И АБХАЗИИ

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:14
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В СУХУМЕ ПРОЙДУТ ОБМЕННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ РОССИИ И АБХАЗИИ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. 17 ноября в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба пройдет мастер-класс лауреата всероссийских и международных конкурсов Дмитрия Маслеева. Известный пианист проведет его для учащихся музыкальных школ и студентов Сухумского государственного музыкального училища им. А. Чичба.

18 ноября в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба состоится сольный концерт Дмитрия Маслеева, в программе которого прозвучат сочинения Л. Бетховена, П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова.

Начало в 19:00. Вход свободный.

19 ноября в Абхазской государственной филармонии им. Р.Д. Гумба – концерт Джаз-оркестра Гараняна, который исполнит джазовые стандарты, а также популярные песни и шлягеры композиторов советской эпохи: Т. Хренникова, Н. Богословского, А. Бабаджаняна, В. Соловьева-Седого, М. Блантера, Г. Гладкова и др.

Начало в 19:00. Вход свободный.

Проект «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии» направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между Российской Федерацией и Республикой Абхазия.

Мероприятия проводятся при поддержке Минкультуры России, Минкультуры Республики Абхазия.

Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:16

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