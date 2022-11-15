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Абхазия Информ

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:16
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НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. Задержан житель г. Сухум 1976 г. р. Иванов Константин Эдуардович, у которого при личном досмотре изъяты пакеты с наркотическим веществом. Оперативную информацию реализовали сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ Республики Абхазия. На момент задержания мужчина следовал пассажиром на автомобиле, который был остановлен правоохранителями на пересечении улиц Ардзинба и генерала Дбар.

Экспертами установлено, что изъятое у задержанного вещество является наркотическим средством каннабис общей массой 90 грамм. 

В отношении гражданина Иванова возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 223 УК РА – незаконное приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотического средства в особо крупном размере и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование проводит следственным отдел УВД по г. Сухум.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:21

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