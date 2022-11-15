НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. Задержан житель г. Сухум 1976 г. р. Иванов Константин Эдуардович, у которого при личном досмотре изъяты пакеты с наркотическим веществом. Оперативную информацию реализовали сотрудники УКОН МВД совместно с СГБ Республики Абхазия. На момент задержания мужчина следовал пассажиром на автомобиле, который был остановлен правоохранителями на пересечении улиц Ардзинба и генерала Дбар.