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Абхазия Информ

ИЗЪЯТЫ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ И ВОЕННЫЕ БОЕПРИПАСЫ

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:21
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ИЗЪЯТЫ НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ И ВОЕННЫЕ БОЕПРИПАСЫ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. В отношении жителя г. Сухум возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 223 и ч. 1 ст. 217 Уголовного Кодекса РА. При обследовании домовладения по улице генерала Дбар в г. Сухум, принадлежащего гражданину Козмава Темуру Владимировичу 1965 г.р., сотрудниками УКОН МВД совместно со службой государственной безопасности в подсобном помещении обнаружены различного вида боеприпасы, изъятие которых было произведено при участии специалиста СОБР МВД в соответствии с соблюдением техники безопасности.

В результате последующей экспертизы установлено, что обнаруженные у гражданина Козмава боеприпасы – это кумулятивные гранаты, ручные гранаты с запалами, реактивная противотанковая граната РПГ-26, 82-мм осколочная мина, а так же взрыватели от противотанковых мин, блок стартового двигателя для выстрелов из гранатомета, головные взрыватели предохранительного типа мгновенного действия М-6, патроны калибра 7.62 мм и оптический прицел технически исправны. Все боеприпасы относятся к категории военных и пригодны к применению.

В ходе дальнейшего осмотра подсобного помещения по месту жительства гражданина Козмава среди бытового имущества, в одном их ящиков, сотрудники правоохранительных органов обнаружили вещество растительного происхождения. В одной из коробок содержалось серо-зленая масса со специфическим запахом. Аналогичное вещество было расфасовано в 14 полиэтиленовых пакетов. Во второй коробке были обнаружены фольгированные свертки, фасовка в изоленте и полиэтилене, а так же россыпью вещество такого же вида со специфическим запахом.

При исследовании в экспертно-криминалистическом центре МВД установлена принадлежность изъятого у гражданина Козмава вещества к наркотическому средству каннабис, общая масса которого составила порядка 680 грамм.

Судом г. Сухум гражданину Козмава определена мера пресечения в виде содержания под домашним арестом. Последнему вменяется незаконное приобретение, хранение боеприпасов, а так же наркотического вещества в особо крупном размере. Расследование проводит следственное управление МВД Абхазии.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:29

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