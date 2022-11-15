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Абхазия Информ

ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:25
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ИТОГИ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. За прошедшую неделю в результате рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение дорожной безопасности в целом выявлено 1978 нарушений правил дорожного движения, в том числе факты использования нестандартных и подложных номерных знаков. Составлено 193 протокола за нарушение норм тонирования автостекол.

153 водителя привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. На служебную стоянку поставлено 6 автомобилей.

В период выходных особо пристальное внимание уделяется маршрутам свадебных кортежей – многие водители это знают, но есть и те, кто свой праздник превращает в общественное вредительство. За умышленное повреждение дорог и создание помех для дорожного движения к ответственности привлечены трое водителей, которые во время следования свадебного кортежа в г. Новый Афон осуществляли общественно опасные маневры на своих автомобилях.

В отношении жителей г. Сухум Папаскири Алмаса 1991 г.р. – водитель а/м «Mercedes-Benz» за г.н.з. О777СО и Карчава Левана Леонтьевича 1990 г.р. – водителя а/м «Mercedes-Benz» за г.н.з. Х080ТТ сотрудниками подразделения Госавтоинспекции отдела внутренних дел по Гудаутскому району составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с ч. 1 ст. 133 КоАП РА, автомобили поставлены на служебную стоянку районного ОВД. Аналогичное правонарушение вменяется и Ратия Алясу Беслановичу 1997 г.р. – водителю а/м «Mercedes-Benz» за г.н.з. Р026РР, автомобиль которого поставлен на служебную стоянку УВД по г. Сухум.

Ежесуточно, в соответствии с планом мероприятий, во всех районах республики несут службу сотрудники подразделений министерства внутренних дел.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:27

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