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Абхазия Информ

АСТРАХАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ФАКТ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЯ ИЗ АБХАЗИИ

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:27
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АСТРАХАНСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ФАКТ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ВРЕМЕННОГО ВВОЗА АВТОМОБИЛЯ ИЗ АБХАЗИИ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. В ходе проведения совместного мероприятия Астраханской таможни и УГИБДД по Астраханской области остановлен автомобиль «Тойота Марк X», зарегистрированный на территории Республики Абхазия, под управлением гражданки Российской Федерации.

Владелец транспортного средства, гражданин Республики Абхазия, ввез этот автомобиль в сентябре 2021 года для личного пользования с освобождением от уплаты таможенных платежей. Но за рулем иномарки оказалась астраханка, которая использовала автомобиль в личных целях. Она предъявила правоохранителям документы с недостоверными сведениями, отказавшись от пояснений. Порядок использования временно ввезенных транспортных средств для личного пользования гражданами иностранных государств установлен ст. 264 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и запрещает их передачу гражданам Российской Федерации без разрешения таможенных органов.

Астраханской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.24 КоАП РФ в отношении гражданина Республики Абхазия по факту незаконной передачи автомобиля другому лицу. Дело направлено на рассмотрение в Советский районный суд г. Астрахани.

Одним из видов административного наказания за данное нарушение является конфискация транспортного средства, а в случае, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает 2 млн руб., то и уголовная ответственность, предусмотренная ст.194 УК РФ. В отношении автолюбительницы проводится проверка о наличии в её действиях признаков преступления по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

«Всего с начала 2022 года выявлен 21 факт нарушения условий временного ввоза транспортного средства», – поясняет исполняющий обязанности заместителя начальника таможни Евгений Бондарев.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:29

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