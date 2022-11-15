ВЛАДИМИР ДЕЛБА ОТЧИТАЛСЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ О ФИНАНСИРОВАНИИ НЕКОТОРЫХ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министру Александру Анквабу был представлен промежуточный отчет о ходе финансирования мероприятий в рамках поручений, данных Президентом Асланом Бжания, и других, ранее запланированных, ремонтно-восстановительных работ на объектах социально-культурного назначения.

Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба отметил, что отставаний в финансировании нет. По его информации, во исполнение поручений президента страны с начала 2022 года значительные бюджетные средства были выделены по линии здравоохранения и в социальной сфере. На оказание единовременной материальной помощи 1 тысячи 138 гражданам выдано 74,5 млн рублей, обеспечено финансирование лечения 327 человек на сумму 86,8 млн рублей. 37 млн рублей было выделено с января по октябрь текущего года на лечение больных почечной недостаточностью.

По данным министерства финансов, за счет собственных бюджетных средств на обеспечение системы здравоохранения лекарственными препаратами и медоборудованием направлено 98,7 млн рублей.

Сумма оплаты обучения 153 абхазских студентов, обучающихся в российских вузах, составила 28,6 млн рублей. Кроме того, более 85 млн рублей было выделено из средств Резервного фонда Президента РА на 39 объектов, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

В текущем году на ликвидацию последствий стихийных бедствий всего направлено 225 млн рублей, в том числе на возмещение ущерба гражданам 145 млн рублей и на ремонтно-восстановительные работы пострадавших объектов – 80 млн. рублей. Владимир Делба сообщил, что в настоящее время министерство готово к финансированию расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий в Очамчырском районе, происшедших в 2022 году, в объеме более 11 млн рублей (количество получателей государственной помощи составляет 116 человек).

По информации вице-премьера, министра финансов, ведутся восстановительные работы в 18 жилых домах, пострадавших от стихийных бедствий, на сумму более 30 млн рублей и в 6 образовательных учреждениях в Сухуме, Сухумском и Гульрыпшском районах в объеме 15,6 млн рублей. К тому же, по состоянию на 15 ноября, ремонтно-восстановительные работы на сумму более 217 млн рублей ведутся на 73 объектах социально-культурной сферы.

Минфин готов профинансировать более 9 млн рублей на ремонт кровли Дома культуры с. Члоу; на ремонт мостов: 8,5 млн рублей – в с. Кацикыт Гульрыпшского района и 5,8 млн рублей – в с. Лабра Очамчырского района. В этом же году будет произведена оплата работ по расчистке и регуляции русел рек в селах Джгярда и Кутол Очамчырского района в сумме 15,6 млн рублей, а также в с. Ачандара Гудаутского района – на 5,3 млн рублей.

Владимир Делба подчеркнул, что все перечисленные мероприятия оплачиваются из собственных средств республиканского бюджета.

Премьер-министр Александр Анкваб поручил Минфину осуществить оплату проводимых работ до конца текущего года.

Об этом сообщает сайт правительства.