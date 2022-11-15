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Абхазия Информ

В МИНКУЛЬТЕ ОБСУДИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ ХУДОЖНИКА ВАЛЕРИЯ ГАМГИЯ

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:32
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В МИНКУЛЬТЕ ОБСУДИЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ ХУДОЖНИКА ВАЛЕРИЯ ГАМГИЯ

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Абхазии Даур Кове провел рабочее совещание, посвященное проведению восстановительных работ полотна-полиптиха «Абраскил» и панно «История Абхазии», созданных художником Валерием Гамгия.

В рабочей встрече приняли участие советник президента Абхазии по вопросам науки и культуры Нугзар Логуа, глава Администрации села Члоу Аслан Сангулия, председатель Союза художников Абхазии Виталий Джениа, художник-реставратор Леонид Еник и художник Геннадий Гамгия.

Участники встречи отметили важность восстановительных работ,  которые представляют огромную художественную, историческую и духовную ценность для Абхазии.

В завершении они договорились о проведении следующей встречи в ближайшее время, для определения первоначальных работ.

***

В 1981 году Валерий Гамгия создает полотно-полиптих «Абраскил», которое сделало его лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа. Общая площадь панно 106 квадратов. Полотно было сильно повреждено во время войны 1992-1993 годов, еще больше работа пострадала при экспонировании в Сухуме на посмертной выставке художника. Сейчас в Члоу находятся только три из шести частей «Абраскила», другая половина хранится в столице.

Для фойе Лыхненского Дома культуры Валерий Гамгия создал одно из самых значительных своих произведений, невероятный по масштабу труд «История Абхазии». Он состоит из четырех композиций: «Языческая и крещеная Абхазия», «История становления Абхазского царства», «Абхазия в девятнадцатом веке», «Абхазия. Двадцатый век. Революция. Свобода».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:53

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