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Абхазия Информ

ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:53
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ЗАСЕДАНИЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОМИТЕТА

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. Под председательством Беслана Халваш, с участием депутатов Парламента и начальника государственно-правового управления Администрации президента Республики Абхазия Нателы Ломия состоялось заседание Комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам.

В соответствии с повесткой дня заседания были рассмотрены два законопроекта. Проект закона «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского Кодекса Республики Абхазия» связан с вопросами регулирования поручительства и был принят в первом чтении 27 июля с. г.

По итогам обсуждения члены Комитета единогласно приняли решение вынести данный законопроект на заседание сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия для принятия во втором чтении.

Также депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в часть первую Гражданского Кодекса Республики Абхазия» и приняли решение рекомендовать Парламенту принять его в первом чтении на ближайшем заседании сессии.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 15 ноября 2022 23:54

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