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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТКРОЮТ ПЕРВОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Новости Вторник, 15 ноября 2022 23:55
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В АБХАЗИИ ОТКРОЮТ ПЕРВОЕ ЗАРУБЕЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Российское историческое общество (РИО) планирует открыть в Абхазии первое зарубежное отделение организации. Об этом сообщил во вторник председатель правления РИО, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

«Думаю, что мы будем двигаться к созданию отделения Российского исторического общества в Абхазии, предварительные консультации на этот счет у нас состоялись. Будем ждать официального обращения от абхазских коллег», – сказал Могилевский в ходе круглого стола «История российского Причерноморья: вовлечение новых субъектов Российской Федерации и дружественных стран в процесс развития единого исторического пространства».

Как сообщила ТАСС участница круглого стола – советник министра культуры Абхазии Милана Бжания, речь идет о возможности открытия в Абхазии первого заграничного отделения РИО, привлечении молодых абхазских ученых.

«Думаю, нас ждет большая работа, ведь Абхазию с Россией связывает общее историко-культурное наследие. Соответствующие документы (по созданию отделения РИО) по возвращению в Абхазию мы должны подготовить, и, думаю, в скором времени мы запустим этот очень нужный и значимый проект. В свете мировых событий, когда происходит фальсификация истории, мы должны объединить усилия и выстроить работу с российскими учеными и историками», – сказала Бжания.

По словам советника министра культуры Абхазии, после открытия отделения РИО в республике начнется работа по историческому просвещению, абхазские студенты будут направляться в РФ на курсы повышения квалификации, в частности, в Историко-архивный институт, в Госархив. Бжания напомнила, что во время грузино-абхазской войны 1992-93 гг. Абхазский Госархив был «целенаправленно сожжен и сейчас ведется работа по реконструкции утраченных фондов, выявлению материалов в федеральных архивах России».

«Колоссальный пласт материалов мы должны выявить, оцифровать и передать в Госархив Абхазии, и такая работа начнется в ближайшее время», – сказала она.

Российское историческое общество (РИО) основано 20 июня 2012 года, оно ведет историю от Императорского русского исторического общества, существовавшего в Российской империи в 1866-1917 годах. При создании общества его основной задачей было названо развитие национального исторического просвещения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 00:01

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