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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ АЛЛЕЮ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Новости Среда, 16 ноября 2022 00:01
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В АБХАЗИИ ХОТЯТ СОЗДАТЬ АЛЛЕЮ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА

Сухум. 15 ноября 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Аллея Дмитрия Медведева может появиться в одном из городов Абхазии в честь того, что он, будучи президентом России в 2008 году, подписал указ о признании независимости республики. Об этом ТАСС рассказала во вторник советник министра культуры Абхазии Милана Бжания.

Бжания принимает участие в круглом столе «История российского Причерноморья: вовлечение новых субъектов Российской Федерации и дружественных стран в процесс развития единого исторического пространства», который проходит в Москве.

«Говоря о современном этапе наших взаимоотношений с РФ, мы всегда отмечаем исторический факт – признание независимости Абхазии в 2008 году по указу Дмитрия Анатольевича Медведева. В том же году был подписан договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с РФ и с этого периода у Абхазии с РФ начинается новый этап развития взаимоотношений. В связи с этим мы считаем необходимым дать справедливую оценку этому важному историческому событию и увековечить имя Медведева в истории Абхазии. Предполагается создать аллею в одном из исторических городов нашей страны», – сказала Бжания.

Она отметила, что по возвращении в Абхазию будет подробно обсуждать этот вопрос с властями.

«Такая инициатива есть, и мы всячески хотим, чтобы была аллея Медведева», – добавила советник министра культуры Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 00:47

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