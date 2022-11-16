ПАРЛАМЕНТСКИЙ КОМИТЕТ ПРЕДЛАГАЕТ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте состоялось заседание Комитета по культуре, делам молодёжи и спорту. В заседании приняли участие министр культуры Абхазии Даур Кове и начальник государственно-правового управления Администрации президента Натела Ломия.
Депутаты рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О государственных наградах и почетных званиях Республики Абхазия».
Данным законопроектом предлагается установить новые почетные звания «Заслуженный художник Республики Абхазия» и «Заслуженный деятель искусств Республики Абхазия», а также новое изложение положений Закона в части описаний почетных званий «Народный артист», «Народный писатель», «Народный поэт», «Народный художник».
По итогам обсуждения члены Комитета приняли решение вынести данный законопроект на ближайшее заседание сессии Народного Собрания для принятия в первом чтении.
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