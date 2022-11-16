В ЦВЗ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА НУГЗАРА ЛОГУА
Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. 22 ноября в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится торжественное открытие выставки известного абхазского художника, живописца, педагога, декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа.
Выставка приурочена к юбилею художника и отражает значительные этапы его творчества.
Экспозиция состоит из произведений, представленных из собрания Государственной картинной галереи Абхазии и личной коллекции художника.
Выставка доступна для посетителей до 30 ноября.
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