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Абхазия Информ

В ЦВЗ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА НУГЗАРА ЛОГУА

Новости Среда, 16 ноября 2022 22:03
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В ЦВЗ ОТКРОЕТСЯ ВЫСТАВКА ХУДОЖНИКА НУГЗАРА ЛОГУА

Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. 22 ноября в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии состоится торжественное открытие выставки известного абхазского художника, живописца, педагога, декана факультета искусств Абхазского государственного университета Нугзара Логуа.

Выставка приурочена к юбилею художника и отражает значительные этапы его творчества.

Экспозиция состоит из произведений, представленных из собрания Государственной картинной галереи Абхазии и личной коллекции художника.

Выставка доступна для посетителей до 30 ноября.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 22:05

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