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Абхазия Информ

НА ФАСАДЕ ДОМА, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЛА НАРОДНАЯ АРТИСТКА МИНАДОРА ЗУХБА, УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

Новости Среда, 16 ноября 2022 22:06
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НА ФАСАДЕ ДОМА, В КОТОРОМ ПРОЖИВАЛА НАРОДНАЯ АРТИСТКА МИНАДОРА ЗУХБА, УСТАНОВЯТ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ

Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. Депутаты Сухумского городского собрания, рассмотрев письмо главы Администрации Сухума Беслана Эшба, обращения гендиректора Абхазского Госдрамтеатра им. С. Чанба Алхаса Чолокуа, а также инициативной группы актеров театра, единогласно приняли решение установить мемориальную доску на фасаде дома №26 на ул. Воронова, в котором проживала народная артистка Абхазии Минадора Зухба.

Минадора Ивановна Зухба (1909–1998) – выдающаяся трагедийная актриса Абхазского государственного драматического театра им. С. Чанба, Народная артистка Абхазской АССР (1960).

С 1935 года – актриса Абхазского театра. В 1939 году окончила студию при Тбилисском театре им. Руставели.

В театр пришла без какой-либо специальной подготовки, но со своей трагической темой. С шести лет Дора осталась сиротой, тяжелое детство привело ее в Тбилисский детский дом. Первые годы работы в театре для нее были годами учебы и познания актерского мастерства.

Ею сыграно множество женских ролей с трагической судьбой. Своей игрой М. Зухба достигла такого накала, что потрясала зрителей. У актрисы был особый бархатный сценический голос, никогда не пользовалась гримом. Она умела полностью отдавать свое сердце каждому новому образу, последовательно и с глубокой эмоциональностью лепила образы бесстрашных и духовно сильных женщин. Спектакли с ее участием проходили при полном аншлаге.

До конца своей жизни работала в родном театре. У стены фасадной части здания стоит ее бюст.

Похоронена в Сухумском пантеоне.

Сыгранные роли: Ханума (А. Цагарели «Ханума»), Зиза (Ш. Пачалиа «Большая свадьба»), Камачич (А. Ласурия «Искренняя любовь»), Карамсад (Ш. Пачалиа «Салуман»), Кама (Г. Мдивани «Люди доброй воли»), Шоухар (Г. Габуниа «Перед восходом солнца»), Софья (М. Горький «Последние»), Есма (Г. Гулиа «Черные гости»),  Шасиа (М. Лакербай «Данакаи»), Зеинаб (С. Южин «Измена»), Медея (Еврипид «Медея»), Мадина (А. Лагулаа «Абрскил»), Гудихан (Д. Ахуба «Искупление»).

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 22:10

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