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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ

Новости Среда, 16 ноября 2022 22:10
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ДЕПУТАТЫ СУХУМСКОГО ГОРСОБРАНИЯ ПРОГОЛОСОВАЛИ ПРОТИВ ПОВЫШЕНИЯ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ

Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. На очередном заседании городского Собрания было рассмотрено 5 вопросов. По одному из них решения принято не было. Большинство депутатов проголосовало против повышения размера оплаты за обучение в детских музыкальных школах, школах искусств и детской художественной школе. Именно этот вопрос и был первым в повестке дня.

«С 2009 года родители платят 600 рублей в год за обучение детей в этих школах», – сообщил председатель Собрания Дмитрий Осия и отметил, что, если сумма будет увеличена, она будет поступать на спецсчет и использоваться для приобретения музыкальных инструментов.

Депутат Давид Чхеидзе высказал свое категоричное «против».

«Сумма кажется мизерной, но и она неподъемная для многих, а уж 1200 рублей тем более. Мы, таким образом, навредим детям, тем, кто учится рисовать, петь, танцевать… Я уверен, глава администрации Беслан Эшба изыщет необходимые финансовые средства для приобретения музыкальных инструментов и нужного детям инвентаря», – заявил Чхеидзе.

Он подчеркнул, что у многих горожан, особенно у многодетных, и без того трат много. По его убеждению, недопустимо повышать сумму оплаты за обучение детей, а Управлению культуры он посоветовал ставить вопрос о приобретении музыкальных инструментов и прочего перед администрацией.

В обсуждении вопроса принимали активное участие практически все депутаты, часть из них с пониманием отнеслась к предложению, но при голосовании оно было отклонено.

Далее депутаты, на основании писем главы администрации Беслана Эшба, рассмотрели предложение о даче согласия на назначение директоров двух департаментов – по социальным вопросам и экономики, и транспорта.

Заместитель главы администрации Астамур Ашуба, представляя кандидатуру Мананы Вячеславовны Цугба на должность директора департамента по социальным вопросам, отметил, что она уже несколько месяцев работает как исполняющая обязанности, ознакомилась с задачами новой структуры администрации, готова выполнять возложенные не неё обязанности.

«Манана Вячеславовна работала в отделе соцобеспечения, есть практический опыт, навыки. Она уже работает с руководителями комитета по вопросам молодежи и спорта, управлениями здравоохранения, образования, культуры», – сказал он.

Астамур Ашуба также представил кандидатуру Алмасхана Назарбеевича Эбжноу на утверждение в должности директора департамента экономики и транспорта.

«Алмасхан Эбжноу прежде работал в структуре администрации, был в разное время начальником домоуправлений №3 и №4. С апреля текущего года исполняет обязанности директора этого департамента. Уверен, что его знания, опыт и организаторские способности позволят решать задачи, поставленные перед ним и коллективом департамента», – сказал Ашуба.

Манана Цугба и Алмасхан Эбжноу ответили на вопросы депутатов.

По регламенту, решения по кадровым вопросам принимаются тайным голосованием. После соответствующей процедуры, счетная комиссия подвела итоги, по которым и М. Цугба, и А. Эбжноу набрали по 10 голосов «за», таким образом, Собранием было принято решение о даче согласия на назначение Мананы Цугба на должность директора департамента по социальным вопросам, Алмасхана Эбжноу – директора департамента экономики и прогнозирования.

Депутаты также внесли изменение в Положение «Об общественной комиссии при Сухумском городском Собрании по наименованию, переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок в городе Сухум». Теперь, по отдельным, не терпящим отлагательства вопросам, по указанию председателя Комиссии и согласованию с председателем Сухумского городского Собрания, допускается заочное голосование, а решение принимается при наличии 4/5 голосов от общего числа членов Комиссии.

Об этом сообщает Мадона Квициния, пресс-служба СГС.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 22:16

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