ЛЕОН КВАРЧИЯ: «МЫ ПЛАНИРУЕМ ПРИДАТЬ ИМПУЛЬС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОРОДА ИМЕННО В МЕЖСЕЗОНЬЕ»

«Между городами Сухум и Краснодар побратимское соглашение, которому в этом году исполнилось 10 лет. Кроме того, между руководством наших городов и населением Сухума и Краснодара очень теплые, тесные взаимоотношения. В рамках существующего побратимского соглашения в июне текущего года нами подписано отдельное соглашение в сфере туризма, по которому был намечен ряд мероприятий. Как одно из них, мы на днях побывали в Краснодаре с руководителем профильного МУПа сухумской Администрации, который занимается вопросами туризма, для того, чтобы презентовать представителям туристического бизнеса Краснодара туристические продукты, разработанные в Администрации города с целью увеличения продолжительности курортного сезона», – сказал Леон Кварчия.

Он подчеркнул, что в последнее время летом нет проблем с количеством отдыхающих, их большое число, но, тем не менее, по его словам, нужно работать над тем, чтобы увеличивать продолжительность курортного сезона, для того, чтобы снизить фактор сезонности и не допускать снижения деловой активности в период окончания летнего курортного сезона.

«Мы презентовали те туристические продукты, которые, на наш взгляд, могут быть интересны жителям города Краснодар и Краснодарского края, с тем чтобы привлечь их в город Сухум и в Республику Абхазия, чтобы они могли здесь отдыхать и в не летние месяцы – с октября по апрель. В частности, мы презентовали такие туристические продукты, как винные туры, паломнические туры, йога-туры, эко-туры. Сейчас в разработке находятся различные туры, которые связаны с трекингом (туры, связанные с пешими прогулками по определенным, специально разработанным маршрутам на природе). Представители турбизнеса Краснодара выразили большую заинтересованность в данных туристических продуктах. Они будут их изучать, возможно, дадут какие-то дополнения, комментарии, замечания, с учетом этого доработаем тур-продукты и будем их реализовывать через наш профильный МУП», – отметил замглавы.

Между городами достигнуто соглашение презентовать всю информацию, которую считают нужным и полезным знать туристам из Краснодара о городе Сухум, через туристский информационный центр.

«Это наши достопримечательности, календарный план мероприятий в городе, в том числе туристические продукты, который предлагает наш профильный МУП. Через данный туристский информационный центр о наших туристических продуктах могут узнать как жители Краснодара и Краснодарского края, так и заинтересованные представители турбизнеса. Помимо этого, данная информация через соответствующую сеть центров распространяется по всей территории Российской Федерации среди 80-и городов, которые подключены к единой системе туристских информационных центров. То есть, попадая в информационную базу туристского информационного центра города Краснодар, информация о нас расходится на большое количество городов. Соответственно, мы ожидаем того, то информация о нашем городе и его достопримечательностях, о праздничных мероприятиях, о предлагаемых тур-продуктах будет представлена максимальному количеству людей», – сказал Леон Кварчия.

Замглавы Администрации отметил, что подобная работа ведется и с другими городами-побратимами: «Такая же работа налажена с городами Нижний Новгород, Брянск, Ростов, Чебоксары. Таким образом, мы планируем придать импульс экономической активности города именно в межсезонье, чтобы не ощущали в это время спада деловой активности. Соответственно, чтобы у наших отелей, ресторанов, кафе, объектов розничной торговли был спрос в предоставлении различных услуг и в период с октября по апрель».

Об этом сообщает сайт столицы.