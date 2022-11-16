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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СИЛОВИКАМ ДАТЬ ОЦЕНКУ ПОЯВИВШЕМУСЯ В СЕТИ ДОКУМЕНТУ

Новости Среда, 16 ноября 2022 22:26
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ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СИЛОВИКАМ ДАТЬ ОЦЕНКУ ПОЯВИВШЕМУСЯ В СЕТИ ДОКУМЕНТУ

Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководителями силовых структур, в  котором обсуждались появившиеся в соцсетях документы о якобы  имевших место хищениях  средств в энергетической отрасли.  

Глава государства поручил провести тщательную проверку подлинности и соответствия действительности копии документа,  в котором, по заявлениям ряда граждан,  в смете допущено завышение цен.

Президент обозначил конкретные  сроки для проведения проверки и предоставления отчета.   

«На информационных  ресурсах появилось сообщение о том, что якобы во время приобретения необходимых материалов для капитального ремонта линии «Ачгуара» были допущены серьезные финансовые нарушения. В связи с этим поручаю Генеральной прокуратуре  проверить в течение  15 дней  данную информацию и доложить мне», – сказал А.Бжания.

Глава государства поручил оперативным подразделениям оказать всемерную поддержку Генеральной прокуратуре.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 22:28

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