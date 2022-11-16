ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ СИЛОВИКАМ ДАТЬ ОЦЕНКУ ПОЯВИВШЕМУСЯ В СЕТИ ДОКУМЕНТУ

Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел рабочее совещание с руководителями силовых структур, в котором обсуждались появившиеся в соцсетях документы о якобы имевших место хищениях средств в энергетической отрасли. Глава государства поручил провести тщательную проверку подлинности и соответствия действительности копии документа, в котором, по заявлениям ряда граждан, в смете допущено завышение цен.

Президент обозначил конкретные сроки для проведения проверки и предоставления отчета.



«На информационных ресурсах появилось сообщение о том, что якобы во время приобретения необходимых материалов для капитального ремонта линии «Ачгуара» были допущены серьезные финансовые нарушения. В связи с этим поручаю Генеральной прокуратуре проверить в течение 15 дней данную информацию и доложить мне», – сказал А.Бжания.



Глава государства поручил оперативным подразделениям оказать всемерную поддержку Генеральной прокуратуре.