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Абхазия Информ

ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ МОСКВЫ КРИСТИНА ОЗГАН ДАСТ РАСШИРЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ НА ВЫДВИНУТЫЕ В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В АРСМИРА ОБВИНЕНИЯ

Новости Среда, 16 ноября 2022 22:28
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ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ МОСКВЫ КРИСТИНА ОЗГАН ДАСТ РАСШИРЕННЫЙ КОММЕНТАРИЙ НА ВЫДВИНУТЫЕ В ХОДЕ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ В АРСМИРА ОБВИНЕНИЯ

Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. «В настоящее время вице-премьер, министр экономики Кристина Озган находится в командировке в Москве и ведет переговоры по поставкам электроэнергии в республику. По приезде Озган даст расширенный комментарий на выдвинутые в ходе пресс-конференции в АРСМИРА обвинения относительно предполагаемого хищения средств и документа с перечнем оборудования, согласованного министерством».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

***

Сегодня в Ассоциации работников СМИ Абхазии состоялась пресс-конференция председателя «Абхазского народного движения» Адгура Ардзинба и экс-депутата Парламента Гарри Кокая, посвященная энергокризису в стране. Журналистам была продемонстрирована копия документа, в котором приводится перечень оборудования и материалов, закупленных «Черноморэнерго» для ремонта высоковольтной линии «Ачгуара». По мнению Ардзинба и Кокая, по каждой из 70 позиций в смете допущено завышение цен примерно в 2-3 раза.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 22:34

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