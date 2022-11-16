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Абхазия Информ

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ДЖОПУА И КАРАКЕЯН НАПРАВЛЕНО В СУД

Новости Среда, 16 ноября 2022 22:40
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УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ОБВИНЕНИЮ ДЖОПУА И КАРАКЕЯН НАПРАВЛЕНО В СУД

Сухум. 16 ноября 2022. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия завершено предварительное расследование по уголовному делу по обвинению Государственного нотариуса 5-ой Сухумской государственной нотариальной конторы Джопуа Кристины Анатольевны и Каракеян Седы Алексеевны в совершении служебного подлога и покушения на мошенничество в особо крупном размере. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Сухумский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось ранее, 06 октября 2021 года Государственным нотариусом 5-ой Сухумской государственной нотариальной конторы Джопуа К.А. была незаконно изготовлена доверенность от имени умершей 02 сентября 2021 года Пащян Р.А. о возложении полномочий на получение причитающейся пенсии во всех структурных подразделениях ОАО «Сбербанк Абхазии» и в любых коммерческих банках Республики Абхазия на Каракеян С.А. сроком на три года, с использованием которой последняя в дополнительном офисе ОАО «Сбербанк Абхазии» обналичила пенсионные средства, выплаченные из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и Республики Абхазия, однако свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в особо крупном размере не смогла довести до конца по независящим от нее обстоятельствам, ввиду выявления Пенсионным фондом РФ и РА факта смерти Пащян Р.А. и приостановления пенсионных начислений.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 16 ноября 2022 22:45

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