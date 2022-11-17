В СУХУМЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ АБХАЗИИ И КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Секретарь Общественной палаты РА Гули Кичба в приветственном слове отметила, что такие встречи необходимы, так как «народы Абхазии и Кубани тянутся друг к другу, и это не зависит от ситуации в мире».

Сухум. 17 ноября 2022. АБхвзия-Информ. Сегодня в Общественной палате Абхазии состоялась встреча представителей Общественной палаты Краснодарского края с абхазскими коллегами.

«Мы чувствовали помощь Краснодарского края и во время Отечественной войны народа Абхазии, и после ее окончания, даже когда против нас была введена жесткая экономическая блокада», – сказала она.

Кичба уверена в том, что взаимодействие между Общественными палатами Абхазии и Краснодарского края будет укрепляться и расширяться, это позволит дополнять друг друга и обмениваться опытом.

Член Общественной палаты РА Александр Страничкин поблагодарил гостей за приезд, отметил важность такого общения и вспомнил о большой помощи, которую оказывал край Абхазии.

Руководитель Краснодарской краевой общественной организации «Центр национальных культур «Апсны» Василий Чанба коротко представил делегацию гостей и выразил надежду, что подобные контакты «позволят больше узнавать друг друга на всех уровнях».

Член Общественной палаты РА Сократ Джинджолия вспомнил, что на территории Краснодарского края были подписаны важные соглашения, касающиеся Абхазии, в том числе по линии ООН.

«Несмотря на то, что условия, прописанные в этих документах, практически не выполнялись, руководство края создавало необходимую атмосферу для сближения позиций. Кроме того, Кубань оказала значительную помощь беженцам из Абхазии во время войны», – подчеркнул он.

Джинджолия считает, что обмен опытом с коллегами из Краснодарского края станет дополнительным импульсом для реализации многих полезных проектов.

Член Общественной палаты Краснодарского края Геннадий Подлесный отметил, что все законы перед их принятием в Парламенте края проходят в палате «нулевое чтение». В рамках этой процедуры каждый законопроект изучается экспертами в специальных рабочих группах.

«Еще не было ни разу, чтобы наши замечания не учитывались депутатами», – сказал он.

Гули Кичба, отметив большой авторитет Общественной палаты республики, вместе с тем выразила сожаление по поводу того, что некоторые рекомендации палаты остаются без должного внимания разных структур.

Апсныпресс