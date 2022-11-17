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Абхазия Информ

ИНАЛ ГАБЛИА УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ VII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Новости Четверг, 17 ноября 2022 22:18
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ИНАЛ ГАБЛИА УЧАСТВУЕТ В РАБОТЕ VII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр просвещения и языковой политики Абхазии Инал Габлиа, принимающий участие в работе VII Всероссийского съезда работников дошкольного образования в Москве, выступил с приветственным словом.

Главная тема съезда – стратегические приоритеты государственной политики в сфере дошкольного образования. В числе спикеров съезда – депутаты Государственной Думы РФ, руководители региональных и муниципальных органов управления образования, директора и научные сотрудники профильных институтов, руководители и преподаватели факультетов дошкольной педагогики, работники дошкольных образовательных организаций, а также представители родительской общественности.

Ожидается, что в течение двух дней (17 – 18 ноября) в работе съезда примут участие более 20 тысяч человек дистанционно и 250 делегатов – очно.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 17 ноября 2022 22:19

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