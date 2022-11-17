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Абхазия Информ

КОМАНДЫ ОДНОКЛУБНИКОВ СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ

Новости Четверг, 17 ноября 2022 22:23
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КОМАНДЫ ОДНОКЛУБНИКОВ СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме состоялся матч сборных Абхазии и Адыгеи по футболу. Перед игрой заслуженный тренер Адыгеи, долгие годы проработавший тренером и начальником майкопской «Дружбы» Нурбий Татаров приветствовал участников матча и болельщиков футбола.

«Спустя 30 лет мы снова находимся в Сухуме. Я прямое отношение имел к приглашению в Майкоп братьев Аджинджал, Тамаза Еника, Гублия Беслана. Я бы хотел, чтобы сегодня в командах выросли такие игроки, как Аджинджал, как Гублия, как Еник. С этого не могу не начать, потому что они очень многое сделали для адыгейского футбола. Я хочу вас поприветствовать. Я не хочу сказать, что мы друзья, мы братья. Вы знаете, когда вам было трудно, весь Северный Кавказ собрался и мы освободили Абхазию от грузинского ига, за что я вас поздравляю. 30 лет тому назад  был здесь, на этом месте была забегаловка, а сегодня это европейский стадион высокого уровня. Я это могу сказать, потому что бывал во многих стадионах. Ваша Республика возрождается. Всем вам здоровья и долголетия. Вы можете на нас всегда рассчитывать, мы можем на вас рассчитывать», – сказал Нурбий Татаров.

Главный тренер сборной Абхазии Беслан Гублия играл за «Дружбу» Майкоп в тот же период, когда там выступал Азамат Паунежев, ныне являющийся главным тренером сборной Адыгеи.

Президент Федерации футбола Тараш Хагба приветствовал футболистов из братской Адыгеи, поблагодарил их приезд на товарищескую игру, а также поздравил всех болельщиков с праздником футбола.  

Трибуна стадиона была почти заполнена любителями футбола. Игра проходила в дружественной обстановке.

В первом тайме были забиты два мяча. Счет открыл Алан Квициния на 42-й минуте,  сравняли его майкопцы через три минуты. Забил гол Аскер Делок. Во втором тайме голы не были забиты, хотя возможности были у обеих команд.

Товарищеская игра завершилась со счетом 1:1.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 17 ноября 2022 22:26

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