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Абхазия Информ

УСПЕШНО СДАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Новости Четверг, 17 ноября 2022 22:28
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УСПЕШНО СДАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Действующие сотрудники МЧС Абхазии, заочно обучающиеся в Академии государственной противопожарной службы МЧС России сдали государственный экзамен.

Начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС РА, капитан Омар Возба и начальник Отдела собственной безопасности МЧС РА, капитан Леон Гусейнов успешно прошли государственные экзаменационные испытания на факультете руководящих кадров по специальности «Государственное и муниципальное управление. Магистратура».

29 ноября запланирована защита дипломных работ.

Согласно Межправительственному соглашению с 2011 года у сотрудников МЧС Абхазии появилась возможность получать высшее профессиональное образование в профильных вузах МЧС России.


Прочитано 6 раз Последнее изменение Четверг, 17 ноября 2022 22:32

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