УСПЕШНО СДАЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН

Начальник Управления государственного пожарного надзора МЧС РА, капитан Омар Возба и начальник Отдела собственной безопасности МЧС РА, капитан Леон Гусейнов успешно прошли государственные экзаменационные испытания на факультете руководящих кадров по специальности «Государственное и муниципальное управление. Магистратура».

29 ноября запланирована защита дипломных работ.

Согласно Межправительственному соглашению с 2011 года у сотрудников МЧС Абхазии появилась возможность получать высшее профессиональное образование в профильных вузах МЧС России.





