МИНИСТР ПО ЧС АБХАЗИИ ЛЕВ КВИЦИНИЯ НАХОДИТСЯ В РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКЕ В МОСКВЕ

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, генерал-лейтенант Лев Квициния находится в рабочей поездке в Москве. На площадке федерального центра медицины катастроф федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее – ФЦМК) 17.11.2022 г. состоялась рабочая встреча с Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия, членом Правительства Республики Абхазия Квициния Львом Константиновичем.

Со стороны ФЦМК на встрече присутствовали:

– Гулин Анатолий Николаевич, первый заместитель директора ФЦМК;

– Быстров Михаил Валентинович, первый заместитель директора ФЦМК;

– Катаев Александр Станиславович, начальник управления международного сотрудничества и координации медицинского обеспечения при гуманитарных акциях;

– Рябкова Кристина Александровна, заместитель начальника управления международного сотрудничества и координации медицинского обеспечения при гуманитарных акциях;

– Кильник Андрей Иванович, руководитель центра управления в кризисных ситуациях ФЦМК.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили взаимодействие по вопросам ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оказания ФЦМК организационно-методической помощи специалистам Службы медицины катастроф Республики Абхазия, совместного проведения обучающих мероприятий, организации экстренных телемедицинских консультаций по пострадавшим со специалистами ведущих федеральных медицинских организаций Российской Федерации, медицинской эвакуации на более высокий уровень медицинской помощи, а также перспективы развития Службы медицины катастроф в Абхазской Республике.

В завершении встречи Лев Квициния поблагодарил за теплый прием и конструктивные предложения. Участники встречи выразили уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии.