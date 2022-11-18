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Абхазия Информ

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ РОССИИ

Новости Пятница, 18 ноября 2022 20:24
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МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ РОССИИ

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Глава МИД Инал Ардзинба провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Абхазии Михаилом Шургалиным. В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных вопросов абхазо-российских отношений, в частности, предоставление гражданам РА гражданства РФ в упрощенном порядке. После подписания Соглашения об урегулировании вопросов двойного гражданства стороны начали процедуру ратификации. Соглашение вступает в силу с даты обмена ратификационными грамотами.

Рассматривались вопросы создания координирующих механизмов в трехстороннем формате «Абхазия – Россия – Беларусь» с целью мониторинга и активизации торгово-экономических, гуманитарных и политических связей между странами. Стороны договорились продолжить работу по данному вопросу.

По обращению депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия А.В. Барциц, К.В. Кварчия, Л.И. Лакербая и Д.В. Хутаба к главе МИД РА, Инал Ардзинба довел до сведения посла, что депутаты по завершении рабочего визита в Госдуму РФ, во время прохождения российского участка абхазо-российской госграницы были остановлены представителями пограничного Управления ФСБ России на КПП «Псоу» в целях проведения досмотра личных вещей, что вызвало задержку пересечения границы депутатами.

Кроме того, в Народное Собрание поступают многочисленные жалобы граждан РА в связи с тем, что они без объяснения причин на продолжительное время задерживаются сотрудниками пограничного Управления ФСБ России, что осложняет переход границы. 

«Просим к нашим народным избранникам и согражданам относиться с уважением», – отметил Ардзинба.

Было отмечено, что в ближайшее время в МИД РФ будет направлена нота с просьбой отреагировать на указанные инциденты.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 20:29

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