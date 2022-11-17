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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВЛАДИМИРА АКОПЯНА

Новости Четверг, 17 ноября 2022 22:53
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВЛАДИМИРА АКОПЯНА

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело  в отношении гражданина Республики Абхазия Акопян Владимира Ефремовича по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 УК РА.

15 ноября 2022 года в 12 часов 30 минут в городе Сухум по ул.Акиртава, №26, на территории микрорайона «Турбаза»,  в ходе осуществления профилактических рейдовых мероприятий, Акопян Владимир Ефремович,  не подчинившись  законным требованиям инспектора роты ДПС ОГАИ УВД по городу Сухум старшего лейтенанта милиции  Гуния А.Р., применил насилие в отношении представителя власти путем нанесении удара  в область лица, в результате чего, последний  был доставлен в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» с диагнозом: закрытый перелом носа.

16 ноября 2022 г. Акопян В.Е. был задержан и водворен в ИВС УВД по городу Сухум.

В ближайшее время органом предварительного расследования в  в Сухумский городской  суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 17 ноября 2022 22:55

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