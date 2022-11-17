ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВЛАДИМИРА АКОПЯНА

15 ноября 2022 года в 12 часов 30 минут в городе Сухум по ул.Акиртава, №26, на территории микрорайона «Турбаза», в ходе осуществления профилактических рейдовых мероприятий, Акопян Владимир Ефремович, не подчинившись законным требованиям инспектора роты ДПС ОГАИ УВД по городу Сухум старшего лейтенанта милиции Гуния А.Р., применил насилие в отношении представителя власти путем нанесении удара в область лица, в результате чего, последний был доставлен в ГУ МЗ РА «Республиканская больница» с диагнозом: закрытый перелом носа.

16 ноября 2022 г. Акопян В.Е. был задержан и водворен в ИВС УВД по городу Сухум.

В ближайшее время органом предварительного расследования в в Сухумский городской суд будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.