 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПИАНИСТ ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ ДАЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ АБХАЗСКИХ МУЗЫКАНТОВ

Новости Четверг, 17 ноября 2022 22:51
Оцените материал
(0 голосов)
ПИАНИСТ ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ ДАЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ АБХАЗСКИХ МУЗЫКАНТОВ

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба прошел мастер-класс российского пианиста, победителя XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева. Несмотря на разные стили прозвучавших произведений, можно выделить общие для всех исполнителей замечания и пожелания Дмитрия Маслеева.

Например, надо учиться получать удовольствие от музыки. Обращать внимание на непрерывность мелодических линий и на правильное распределение нагрузки между руками.

Маслеев мягко, но настойчиво добивался соблюдения музыкантами баланса между динамикой звука и скоростью исполнения, выделения смены гармоний и внятного голосоведения.

Мастер-класс реализован в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», который направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между РФ и Республикой Абхазия.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 17 ноября 2022 22:53

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ МОКВСКОГО СОБОРА ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ВЛАДИМИРА АКОПЯНА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.