ПИАНИСТ ДМИТРИЙ МАСЛЕЕВ ДАЛ МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ АБХАЗСКИХ МУЗЫКАНТОВ

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сегодня в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба прошел мастер-класс российского пианиста, победителя XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского Дмитрия Маслеева. Несмотря на разные стили прозвучавших произведений, можно выделить общие для всех исполнителей замечания и пожелания Дмитрия Маслеева.

Например, надо учиться получать удовольствие от музыки. Обращать внимание на непрерывность мелодических линий и на правильное распределение нагрузки между руками.

Маслеев мягко, но настойчиво добивался соблюдения музыкантами баланса между динамикой звука и скоростью исполнения, выделения смены гармоний и внятного голосоведения.

Мастер-класс реализован в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии», который направлен на укрепление и поддержание традиционно дружественного сотрудничества в сфере культуры между РФ и Республикой Абхазия.