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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ МОКВСКОГО СОБОРА

Новости Четверг, 17 ноября 2022 22:46
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СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ МОКВСКОГО СОБОРА

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове провёл рабочее совещание, посвящённое первоочерёдным задачам реконструкции Моквского собора.

В нем приняли участие замминистра культуры Гарик Сангулия, представители Абхазкой православной церкви иерей Матфей и Боян Делба, директор благотворительного фонда «Просветитель» Беслан Аршба, главный специалист департамента ИКН Инал Джопуа, представители общественности села Моква Роман Тарба, Алхас Какалия, Артур Адлейба и Астамур Тарба.

Участники встречи обсудили первоначальные работы, в настоящее время самую большую проблему представляют окна, необходимо заменить 61 окно. Окна все нестандартные, 3-4 метра в высоту, в купольной части 13 окон высотой в 4 метра.

В завершении встречи стороны договорились подготовить всю необходимую информацию по предстоящим работам по замене окон и оконных проемов храма.

Для проведения реконструкции был организован благотворительный концерт, который состоялся в Моквском соборе 6 ноября 2022 года. На сегодняшний день собрано более 350 тысяч рублей, сбор продолжается онлайн.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 17 ноября 2022 22:50

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