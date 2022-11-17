СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РЕКОНСТРУКЦИИ МОКВСКОГО СОБОРА

В нем приняли участие замминистра культуры Гарик Сангулия, представители Абхазкой православной церкви иерей Матфей и Боян Делба, директор благотворительного фонда «Просветитель» Беслан Аршба, главный специалист департамента ИКН Инал Джопуа, представители общественности села Моква Роман Тарба, Алхас Какалия, Артур Адлейба и Астамур Тарба.

Участники встречи обсудили первоначальные работы, в настоящее время самую большую проблему представляют окна, необходимо заменить 61 окно. Окна все нестандартные, 3-4 метра в высоту, в купольной части 13 окон высотой в 4 метра.

В завершении встречи стороны договорились подготовить всю необходимую информацию по предстоящим работам по замене окон и оконных проемов храма.

Для проведения реконструкции был организован благотворительный концерт, который состоялся в Моквском соборе 6 ноября 2022 года. На сегодняшний день собрано более 350 тысяч рублей, сбор продолжается онлайн.