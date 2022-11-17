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Абхазия Информ

КОЛЛЕКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО ОВД ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Новости Четверг, 17 ноября 2022 22:40
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КОЛЛЕКТИВУ ОЧАМЧЫРСКОГО ОВД ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Сухум. 17 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр внутренних дел Вальтер Бутба посетил ОВД по Очамчырскому району. После строевого приветствия личным составом подразделения министра внутренних дел, в ведомственном клубе состоялось представление нового начальника Очамчырского РОВД.

Подполковник милиции Айнар Когониа служит в ОВД с 2013 года. Получив высшее специальное образование в Краснодарском университете МВД России, приступил к работе в должности оперуполномоченного оперативно-розыскной части УУР МВД РА. С 2016 года по август 2017 исполнял обязанности начальника отдела УУМ и ПДН МОБ УВД по г. Сухум. С 2017 по 2020 год руководил отделом по противодействию незаконному обороту наркотиков УКОН МВД. В мае 2020 года был назначен первым заместителем начальника ОВД по Гулрыпшскому району - начальник криминальной милиции. Приказом министра внутренних дел от 16 ноября 2022 года Айнар Когониа назначен и.о. начальника ОВД по Очамчырскому району. 

Обращаясь к личному составу, Вальтер Бутба поблагодарил сотрудников РОВД за достойную службу и обозначил основные направления в работе подразделения по обеспечению правопорядка в Очамчырском районе.

Слова поддержки коллективу отдела внутренних дел высказал Глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава, заверив, что руководство района будет оказывать содействие сотрудникам милиции в организации их нелегкой работы. Потому что для благополучной и спокойной жизни Очамчырцев и сельчан важна безопасность и порядок во всем районе.

Далее Вальтер Бутба провёл рабочее совещание с руководителями Отдела внутренних дел по Очамчырскому району по вопросам криминогенной обстановке в районе, обеспечению общественной безопасности и организации служебной дисциплины личного состава. Министр подвел итоги и анализ работы за предыдущие периоды и поставил приоритетные задачи деятельности подразделения.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 17 ноября 2022 22:45

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