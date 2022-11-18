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Абхазия Информ

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ЭШЕРЕ

Новости Пятница, 18 ноября 2022 20:32
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МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ЭШЕРЕ

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове провел в селе Эшера Сухумского района  выездное совещание комиссии по монументальному искусству. Оно посвящалось вопросам благоустройства территории и строительства  Мемориального комплекса жителям села  Эшера, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

Члены комиссии рекомендовали доработать проект архитектурной композиции.

Министр обозначил необходимость согласования с комиссией дальнейших действий на всех этапах строительных работ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 20:34

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