МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕКОМЕНДОВАЛА ДОРАБОТАТЬ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В ЭШЕРЕ

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове провел в селе Эшера Сухумского района выездное совещание комиссии по монументальному искусству. Оно посвящалось вопросам благоустройства территории и строительства Мемориального комплекса жителям села Эшера, погибшим в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.