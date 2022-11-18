Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Во исполнение поручения президента Абхазии в Генеральной прокуратуре под председательством первого заместителя генерального прокурора Абхазии Д.Г. Квициния проведено расширенное совещание с руководителями правоохранительных органов.

Были определены совместные мероприятия, направленные на установление подлинности и соответствия действительности копий документов ранее представленных председателем АНД А.А. Ардзинба и экс-депутатом Г.Г. Кокая в ходе пресс-конференции в АРСМИРА, согласно которым во время капитального ремонта ВЛ «Ачгуара» в представленной смете было допущено значительное завышение цен приобретенных материалов.

О ходе проведения данной проверки будет дана дополнительная информация.