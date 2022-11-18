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Абхазия Информ

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Новости Пятница, 18 ноября 2022 20:34
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Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Во исполнение поручения президента Абхазии в Генеральной прокуратуре под председательством первого заместителя генерального прокурора Абхазии Д.Г. Квициния проведено расширенное совещание с руководителями  правоохранительных органов.

Были определены  совместные мероприятия, направленные на установление подлинности и соответствия действительности копий документов ранее представленных председателем  АНД  А.А.  Ардзинба и экс-депутатом Г.Г.  Кокая в ходе  пресс-конференции  в АРСМИРА, согласно которым во время капитального  ремонта ВЛ «Ачгуара»  в представленной смете было допущено значительное завышение цен приобретенных материалов.

О ходе проведения данной проверки будет дана дополнительная информация. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 20:37

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