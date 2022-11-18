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Абхазия Информ

СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Новости Пятница, 18 ноября 2022 20:38
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СТАРТОВАЛ ЧЕМПИОНАТ АБХАЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Республиканской детско-юношеской спортивной школе игр в Сухуме стартовал чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд. В турнире принимают участие восемь команд из Сухума, Очамчыры, Гагры, Пицунды, Агудзеры, Ачандары и команда Абхазского государственного университета.

На церемонии открытия чемпионата участников поприветствовали советник Президента Абхазии по спорту Ахра Ашуба, начальник спортивного отдела Госкомитета по делам молодежи и спорту Жанна Зантария, президент Федерации волейбола Абхазии Аслан Тыркба, президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба и председатель комитета молодежи и спорта Администрации Гулрыпшского района Нури Тарба.

«Сегодня у нас с вами праздник под названием чемпионат Абхазии по волейболу. Волейбол один из самых популярных видов спорта у нас в стране. Сегодня вы меня обрадовали тем, что в турнире участвует восемь команд, этого давно не было. От имени Госкомитета желаю вам высоких результатов», – сказала Жанна Зантария.

Чемпионат завершится 20 ноября.

Главный судья – судья республиканской категории Джумбер Салакая.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорту и Федерация волейбола Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 20:40

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