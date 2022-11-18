ОБСУДИЛИ АБХАЗО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провёл встречу с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кобесовой. На встрече обсуждались вопросы налаживания торгово-экономических связей между странами посредством наращивания торгового оборота сельхозпродукции.

Джопуа выделил важные направления развития экспорта сельхозпродуктов, это – вывоз цитрусовых фруктов и мёда из республики на российский рынок. Договорились способствовать наращиванию объемов торгового оборота, создавая благоприятные условия.

Джопуа также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер.

Об этом сообщает сайт КМ.