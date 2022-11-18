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Абхазия Информ

ОБСУДИЛИ АБХАЗО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новости Пятница, 18 ноября 2022 20:44
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ОБСУДИЛИ АБХАЗО-РОССИЙСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа провёл встречу с торговым представителем Российской Федерации в Республике Абхазия Залиной Кобесовой. На встрече обсуждались вопросы налаживания торгово-экономических связей между странами посредством наращивания торгового оборота сельхозпродукции. 

Джопуа выделил важные направления развития экспорта сельхозпродуктов, это – вывоз цитрусовых фруктов и мёда из республики на российский рынок. Договорились способствовать наращиванию объемов торгового оборота, создавая благоприятные условия. 

Джопуа также отметил, что правительство Абхазии заинтересовано в совместных проектах в области развития промышленности и других сфер.

Об этом сообщает сайт КМ.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 20:48

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