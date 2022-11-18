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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ

Новости Пятница, 18 ноября 2022 20:48
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб поздравил руководство и личный состав Пограничного отряда Службы государственной безопасности Республики Абхазии с 30-летием образования. 

В тексте поздравления говорится:

«Уважаемые пограничники, поздравляю вас и ваших коллег-ветеранов с 30-летием образования Пограничного отряда. 

Решение о создании сил охраны государственных границ нашей страны было принято в чрезвычайно сложное время – шла Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов. 

Пограничная служба входит в систему сил обеспечения безопасности страны, реализующая единую государственную политику в этой жизненно важной сфере. Осознавая всю свою ответственность за решение возложенных задач, абхазские пограничники всегда с честью несли свою службу. Так было и в трудный послевоенный период, когда особые усилия, сопряженные с риском для жизни, требовались для охраны Государственной границы в Галском районе. Уверен, что так будет и впредь. 

Многое изменилось в характере деятельности нашего Погранотряда, появились молодые энергичные кадры, в том числе – получившие специальное образование в учебных заведениях Российской Федерации. Сегодня пограничники намного лучше поддерживаются государством – иные условия службы, качественно изменившееся финансирование. Руководство страны и в дальнейшем будет использовать все возможности для укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала Погранотряда. 

Примите мои пожелания успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия».

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 20:51

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