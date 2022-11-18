АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ

«Уважаемые пограничники, поздравляю вас и ваших коллег-ветеранов с 30-летием образования Пограничного отряда.

Решение о создании сил охраны государственных границ нашей страны было принято в чрезвычайно сложное время – шла Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов.

Пограничная служба входит в систему сил обеспечения безопасности страны, реализующая единую государственную политику в этой жизненно важной сфере. Осознавая всю свою ответственность за решение возложенных задач, абхазские пограничники всегда с честью несли свою службу. Так было и в трудный послевоенный период, когда особые усилия, сопряженные с риском для жизни, требовались для охраны Государственной границы в Галском районе. Уверен, что так будет и впредь.

Многое изменилось в характере деятельности нашего Погранотряда, появились молодые энергичные кадры, в том числе – получившие специальное образование в учебных заведениях Российской Федерации. Сегодня пограничники намного лучше поддерживаются государством – иные условия службы, качественно изменившееся финансирование. Руководство страны и в дальнейшем будет использовать все возможности для укрепления материально-технической базы и кадрового потенциала Погранотряда.

Примите мои пожелания успехов в службе, крепкого здоровья и благополучия».