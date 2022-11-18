 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В мире

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Ноябрь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛОВ РЫБЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Новости Пятница, 18 ноября 2022 20:52
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛОВ РЫБЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка информирует граждан РА, что в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста устанавливается запрет на любительский лов рыбы в реках РРНП с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Дирекция также напоминает, что Законом об особо охраняемых природных территориях и Положением РРНП на территории парка запрещается любая деятельность (в том числе и охота), которая может нанести ущерб растительному и животному миру. 

Дирекция просит помнить, что все природные объекты являются национальным достоянием республики.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 20:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АЛЕКСАНДР АНКВАБ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ СГБ С ЮБИЛЕЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ ПОГРАНИЧНИКИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.