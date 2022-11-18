ВСТУПАЕТ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЛОВ РЫБЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка информирует граждан РА, что в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста устанавливается запрет на любительский лов рыбы в реках РРНП с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2022 года.

Дирекция также напоминает, что Законом об особо охраняемых природных территориях и Положением РРНП на территории парка запрещается любая деятельность (в том числе и охота), которая может нанести ущерб растительному и животному миру.

Дирекция просит помнить, что все природные объекты являются национальным достоянием республики.