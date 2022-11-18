ПОГРАНИЧНИКИ АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Пограничные войска Абхазии были организованы приказом главнокомандующего Владислава Ардзинба 20 ноября 1992 года. На отряд, в который вошли 120 солдат и 30 офицеров, была возложена охрана пункта пропуска на реке Псоу.

Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию юбилейной 30-й годовщины со дня создания Погрануправления, начались с возложения цветов в Парке Славы. Участие в нем приняли председатель СГБ Роберт Киут, заместитель председателя СГБ – начальник пограничного отряда Рустам Латипов, ветераны погранслужбы, сотрудники СГБ.

Затем состоялось торжественное построение погранотряда, о котором главнокомандующему Аслану Бжания доложил заместитель председателя СГБ Рустам Латипов.

Торжественная церемония продолжилась в актовом зале Музея боевой Славы им. В. Г. Ардзинба, где открыли экспозицию ко дню образования погранотряда.

«Сформированный в период Отечественной войны народа Абхазии пограничный отряд прошел сложный путь своего развития. Во многом благодаря усилиям пограничников удалось обеспечить безопасность нашей Родины. К сожалению, в ходе несения службы мы сталкивались с потерями. Уверен, что молодое поколение сохранит и приумножит славные традиции старших товарищей и с гордостью продолжит защищать и охранять рубежи нашей Родины», – отметил в своем поздравлении председатель СГБ Роберт Киут.

Ветеранов и сотрудников также поздравили президент Аслан Бжания, спикер Народного Собрания Лаша Ашуба, приглашенные офицеры в отставке.

Ряд сотрудников были награждены медалью «За отличие в охране государственной границы Республики Абхазия».

После награждения состоялся праздничный концерт.

Апсныпресс