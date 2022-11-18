АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОМ СОБРАНИИ ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА СГБ

«Сегодня для нас особое значение и смысл обретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу. Этими высокими качествами всегда отличаются пограничники, которые первыми встречают врага на границе и, не жалея себя, сражаются с ним.

30 лет назад, в непростое для Абхазии время у рубежей Отечества складывалась напряженная военно-политическая обстановка. Каждый из вас хорошо понимает, несомненно, перед какими вызовами и угрозами была поставлена наша Родина и наш народ. Эта борьба с вызовами и угрозами со стороны агрессора идет вокруг нашего государства по сей день, а на передовой линии обороны находитесь вы - защитники Отечества. Пограничники всегда делают все возможное, чтобы священные рубежи нашего Отечества оставались в неприкосновенности. Народ Абхазии верит в ваш патриотизм и профессионализм», – отмечается в поздравлении президента.

Глава государства особо подчеркнул, что сотрудники пограничных органов хранят верность славным боевым традициям своих предшественников, с огромным уважением относятся к ветеранам, оперативно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с преступностью, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью.

Бжания пожелал командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы и их семьям крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия.