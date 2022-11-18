Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. С 28 ноября по 2 декабря 2022 года, в городе Сухум в рамках Акции «Миссия добро» будет проходить благотворительный форум «Время добрых дел».

Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Республике Абхазия, которое организует приезд в Абхазию ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития.