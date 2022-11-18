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ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
ноября 04 2022

ИНОСТРАНЦЫ СОКРАТИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ

Финансовая поддержка Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны иностранцев значительно сократилась. Об этом сообщает польский портал Onet.pl. Как пишет…
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
ноября 02 2022
ИТАЛИЯ ПРИОСТАНОВИЛА РАССМОТРЕНИЕ НОВОГО ПАКЕТА ПОСТАВОК ОРУЖИЯ УКРАИНЕ
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ
сентября 21 2022
НАЗВАНО НАСТОЯЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОГИБШИХ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

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Абхазия Информ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ «ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ»

Новости Пятница, 18 ноября 2022 21:09
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Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. С 28 ноября по 2 декабря 2022 года, в городе Сухум в рамках Акции «Миссия добро» будет проходить благотворительный форум «Время добрых дел».

Инициатором и организатором мероприятия выступает представительство Россотрудничества в Республике Абхазия, которое организует приезд в Абхазию ведущих российских врачей в области детского церебрального паралича (ДЦП) и профилактике проблем с опорно-двигательным аппаратом (ОДА) для проведения мастер-классов, обследований, консультаций с детьми с особенностями развития.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 21:10

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