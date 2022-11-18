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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ МЕДИКИ ПРОШЛИ ЕЖЕГОДНУЮ АТТЕСТАЦИЮ

Новости Пятница, 18 ноября 2022 21:11
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АБХАЗСКИЕ МЕДИКИ ПРОШЛИ ЕЖЕГОДНУЮ АТТЕСТАЦИЮ

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Бутба состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений.

В составе аттестационной комиссии были заместители министра Вахтанг Вардания и Саида Делба, начальник управления лечебно-профилактической помощи Батал Кация, главный внештатный специалист, терапевт Анжелла Арчелия, главный санитарный врач Республиканской СЭС Алла Беляева.

Подобные аттестации Минздрав проводит два раза в год. Участие в них принимают медики из республиканской, городской клинической и детской больниц, а также сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

«Аттестация- это оценка теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей по соответствующим специальностям и должностям, на основе результатов квалификационного экзамена. Это важная форма морального и материального стимулирования специалистов, которая направлена на совершенствование деятельности медицинских организаций и улучшение качества оказания медицинской помощи населению», – отметил председатель аттестационной комиссии, министр здравоохранения Эдуард Бутба.

По итогам аттестации, прошедшей 18 ноября под председательством министра Эдуарда Бутба, квалификацию подтвердили семь врачей и 12 специалистов среднего персонала.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 18 ноября 2022 21:13

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