АБХАЗСКИЕ МЕДИКИ ПРОШЛИ ЕЖЕГОДНУЮ АТТЕСТАЦИЮ
Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве здравоохранения под председательством министра Эдуарда Бутба состоялась аттестация медиков лечебно-профилактических учреждений.
В составе аттестационной комиссии были заместители министра Вахтанг Вардания и Саида Делба, начальник управления лечебно-профилактической помощи Батал Кация, главный внештатный специалист, терапевт Анжелла Арчелия, главный санитарный врач Республиканской СЭС Алла Беляева.
Подобные аттестации Минздрав проводит два раза в год. Участие в них принимают медики из республиканской, городской клинической и детской больниц, а также сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.
«Аттестация- это оценка теоретических знаний и практических навыков, необходимых для выполнения профессиональных обязанностей по соответствующим специальностям и должностям, на основе результатов квалификационного экзамена. Это важная форма морального и материального стимулирования специалистов, которая направлена на совершенствование деятельности медицинских организаций и улучшение качества оказания медицинской помощи населению», – отметил председатель аттестационной комиссии, министр здравоохранения Эдуард Бутба.
По итогам аттестации, прошедшей 18 ноября под председательством министра Эдуарда Бутба, квалификацию подтвердили семь врачей и 12 специалистов среднего персонала.
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