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Абхазия Информ

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОГЛАСИЛ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ АНЗОРА ТАРБА

Новости Пятница, 18 ноября 2022 22:41
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ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СУДА ОГЛАСИЛ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ АНЗОРА ТАРБА

Сухум. 18 ноября 2022. Абхазия-Информ. Президиум Верховного суда Республики Абхазия под председательством Саиды Бутба в составе судей Ады Касландзия, Заури Аджинджал, Екатерины Онищенко и Оксаны Пилия, рассмотрел надзорные жалобы адвокатов, оправданных Сухумским городским судом 10 ноября 2020 года Адгура Аутлева, Виталия Кулова, Бадри Джикирба и Аслана Чедия.

Указанные лица были привлечены к уголовной ответственности по делу, связанному с применением насилия несовместимого с жизнью к Анзору Тарба, имевшего место в ночь на 11 июля 2019 года в здании МВД, и причинением там же телесных повреждений Нугзару Папава, которые по версии предварительного следствия были причастны к похищению Омара Мирцхулава.

Защитники оправданных просили суд надзорной инстанции отменить Определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 23 марта 2021 года, которым был отменен оправдательный приговор и уголовное дело возвращено Генеральному прокурору Республики Абхазия для устранения нарушений, препятствующих рассмотрению дела в суде, а именно о наличии в материалах дела данных, свидетельствующих о квалификации действий Бадри Джикирба и Аслана Чедия на более тяжкое преступление.

Органом расследования Бадри Джикирба и Аслану Чедия было предъявлено обвинение в совершении халатности, повлекшее тяжкие последствия (часть 3 статьи 295 УК Республики Абхазия). По обжалуемому стороной защиты решению суда кассационной инстанции, в действиях последних наличествует состав более тяжкого преступления – превышение должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (часть 3 статьи 288 УК Республики Абхазия).

В судебном заседании сторона защиты оправданных настаивала на отмене определения кассационной коллегии от 23 марта 2021 года, ввиду его незаконности и необоснованности и оставлении в силе оправдательного приговора Сухумского городского суда от 10 ноября 2020 года.

Адвокаты оправданных свои требования обосновывали неудовлетворительным производством предварительного следствия, в том числе на его первоначальном этапе, что привело к невосполнимой утере следов преступления.    

Представитель Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, а также потерпевшие родственники Анзора Тарба и их представители настаивали на законности решения вынесенного судом кассационной инстанции 23 марта 2022 года и просили Президиум Верховного суда оставить надзорные жалобы без удовлетворения.

Согласно оглашенной в 17:50 часов, 18 ноября т.г. резолютивной части Постановления Президиума Верховного суда Республики Абхазия обжалуемое определение кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Абхазия от 23 марта 2022 года изменено.  

Из обжалуемого определения исключено решение о возвращении дела Генеральному прокурору Республики Абхазия для устранения препятствий его рассмотрения судом и передано дело на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции. Также исключено из резолютивной части определения указание об избрании в отношении Джикирба В.А., Чедия А.А., Аутлева А.Б., Кулова В.М. меры пресечения в виде домашнего ареста. В остальной части оспариваемое определение кассационной коллегии оставлено без изменения.

Адгур Аутлев, Виталий Кулов, Бадри Джикирба и Аслан Чедия считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

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