ВЫЯВЛЕНЫ НОВЫЕ ЭПИЗОДЫ МОШЕННИЧЕСТВА ФОНДА РЕПАТРИАЦИИ

Сухум. 19 ноября 2022. Абхазия-Информ. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия в ходе производства расследования по уголовному делу по обвинению бывшего министра РА по репатриации Дбар Б.А., директора ООО «РемСтрой2012» Лакербая А.Г. и инженера технического надзора Фонда репатриации РА Кове Д.Р. в совершении хищения путем мошенничества имущества Фонда репатриации РА в особо крупном размере в сумме 25 296 598 руб. по договору подряда «Наружные сети водопровода и канализации в коттеджном поселке с.Мачара Гулрыпшского района ул. Дальская» выявлены новые эпизоды хищения имущества Фонда репатриации Республики Абхазия при производстве строительных работ на объекте «Коттеджный поселок с.Мачара ул.Дальская» путем мошенничества на сумму 34 257 360 руб.

Так, бывшим министром по репатриации Дбар Б.А. по предварительному сговору с директором Республиканского унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное управление» Ахба З.В., директором ООО «РемСтрой2012» Лакербая А.Г. и инженером технического надзора Фонда репатриации РА Кове Д.Р. в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года по объекту «дома №7,8,9 Коттеджный поселок ул.Дальская с.Мачара Гулрыпшского района» похищено 19 961 973 руб.; им же, бывшим министром РА по репатриации Дбар Б.А. по предварительному сговору с директором ООО «РемСтрой2012» Лакербая А.Г. и инженером технического надзора Фонда репатриации РА Кове Д.Р. в период с марта 2018 года по декабрь 2019 года по объекту: «дом №6 Коттеджный поселок ул. Дальская с. Мачара Гулрыпшского района» похищено денежных средств в сумме 9 017 395 руб.; им же, бывшим министром РА по репатриации Дбар Б.А. по предварительному сговору с директором ООО «РемСтрой2012» Лакербая А.Г. путем изготовления фиктивного договора подряда на выполнение работ «Расчистка водоотводных канав на территории коттеджного поселка с.Мачара» похищено денежных средств на сумму 1 990 246 руб.; им же, бывшим министром РА по репатриации Дбар Б.А. по предварительному сговору с директором Республиканского унитарного предприятия «Жилищно-эксплуатационное управление» Ахба З.В., главным инженером РУП «ЖЭУ» Пшанава Д.Х. и индивидуальным предпринимателем Цвижба Я.Д. в период с ноября 2019 года по апрель 2020 года по объекту: «Устройство наружных сетей водопровода и канализации в коттеджном поселке в с.Мачара» похищено денежных средств Фонда репатриации РА на сумму 3 118 475 руб. Также в период с августа 2013г. по май 2014г. бывшим директором РУП «Аибга» ГК РА по репатриации Пшанава Д.Х. по предварительному сговору с инженером по техническому надзору Фонда репатриации РА Кове Д.Р. по объекту «Устройство наружных сетей водопровода и канализации и благоустройства территории коттеджного поселка в с.Мачара Гулрыпшского района» похищено 169 271 руб.

18 ноября 2022 года по выявленным пяти эпизодам части 4 статьи 156 УК Республики Абхазия следственным управлением Генеральной прокуратуры РА принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении вышеуказанных лиц.