ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ НАЧАЛЬНИКА БРИГАДЫ «АБХАЗСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ» ПО ФАКТУ СМЕРТИ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

Как установлено материалами уголовного дела, начальник бригады ЭЧК РУП «АЖД» Харания Р.И. 27 апреля 2022г. в период времени с 11:00 час. по 13:20 час., в соответствии с наряд-допуском за №22/4 будучи ответственным руководителем и производителем плановых работ, в составе бригады электромонтёров – Возба Гария Акакиевича и Царгуш Алхаса Викторовича, по производству работ – осмотр контактной сети в тоннеле №16 в с. Н.Эшера Сухумского района, с заменой струн на перегоне «Новый Афон-Эшера», с использованием в качестве ремонтной платформы мотовоза АГВ №810, то есть являясь лицом, на которого возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, недобросовестно выполняя возложенные на него обязанности по охране труда и обеспечению безопасных условий работ, действуя в нарушение Должностной инструкции, Правил техники безопасности при эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог и устройств электроснабжения автоблокировки, не проконтролировал и не обеспечил бригаду в составе электромонтеров Возба Г.А. и Царгуш А.В. по установленным нормам спецодеждой, спецобувью, исправными испытанными защитными и монтажными средствами, а также будучи осведомлённым, что в соответствии Правилами безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях, отключенный для производства работ участок контактной сети заземляют на тяговый рельс при постоянном токе двумя заземляющими штангами, проявляя преступную небрежность, не исполнив установленные нормативно-правовыми актами требования правил обеспечения охраны труда и пренебрегая ими, при подготовке рабочего места на участке контактной сети, расположенном в тоннеле №16 в с.Н.Эшера Сухумского района, не установил защитное заземление, не провел соответствующий инструктаж и в отсутствие индивидуального защитного комплекта допустил электромонтера Царгуш А.В. к выполнению работ по замене струн, и в результате незапланированной подачи высокого напряжения на контактную сеть последний подвергся воздействию технического электричества с рабочим напряжением в контактной сети 3 300 вольт, причинившее тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни в момент причинения, от которых последний скончался на месте.

Следственным управлением Генеральной прокуратуры РА проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.