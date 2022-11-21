ШОРЕНА ГУНИЯ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ЕЛЕЦ

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Юная абхазская фигуристка Шорена Гуния заняла третье место в первенстве города Елец и подтвердила 1 юношеский разряд.

Таким образом, она в свои 8 лет выполнила все юношеские разряды. Шорена на соревнованиях представляла Академию фигурного катания «Олимпийский лед» г. Сочи.