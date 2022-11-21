ШОРЕНА ГУНИЯ ЗАНЯЛА ТРЕТЬЕ МЕСТО В ПЕРВЕНСТВЕ ГОРОДА ЕЛЕЦ
Новости Понедельник, 21 ноября 2022 15:37
Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Юная абхазская фигуристка Шорена Гуния заняла третье место в первенстве города Елец и подтвердила 1 юношеский разряд.
Таким образом, она в свои 8 лет выполнила все юношеские разряды.
Шорена на соревнованиях представляла Академию фигурного катания «Олимпийский лед» г. Сочи.
Шорене Гуния восемь лет, фигурным катанием она занимается третий год. Тренируется она под руководством тренера Ольги Найденовой и президента Федерации фигурного катания Тамбовской области Натальи Беловой.
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