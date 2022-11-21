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Абхазия Информ

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ МС СССР ТАРАСА БАРЦИЦ

Новости Понедельник, 21 ноября 2022 15:39
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ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ ПАМЯТИ МС СССР ТАРАСА БАРЦИЦ

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Во дворце спорта им. С. В. Багапш прошел Открытый турнир по вольной борьбе памяти МС СССР Барциц Т.Х. среди юношей 2007-2008 гг., 2010-2011 гг., 2012-2013 гг. В нем приняли участие 210 спортсменов со всех городов и районов Абхазии, а также из городов Сочи и Ростов-на-Дону, из Адыгеи и Кабардино-Балкарской республики.

Сухум представляли воспитанники секции вольной борьбы Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум. Призовые места среди борцов Управления распределились следующим образом:

1-е место – Фет-Оглы Абазг в вес/к. 30кг, Жиба Сандро в вес/к 38кг, Джопуа Денис в вес/к 44кг, Лежия Никита в вес/к 44кг, Адлейба Максим в вес/к 48кг, Аристава Леон в вес/к 70кг.

2-е место – Хутаба Леван в вес/к 22кг.

3-е место – Кецба Кемал в вес/к 30кг, Адлейба Саид в вес/к 35кг, Хаджи-Оглы Инал в вес/к 41кг, Адлейба Астан в вес/к 48кг, Басария Данил в вес/к 57кг, Ачба Нахар в вес/к 70 кг.

У города Сухум шесть золотых медалей, одно серебро и шесть бронзовых медалей.

Тренерский состав Управления по вопросам молодежи и спорта: Игорь Берая, Мераб Хашба Тимур Джопуа и Размик Алабян.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 21 ноября 2022 15:43

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