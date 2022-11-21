НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В ходе личного досмотра у гражданина изъято хранимое в двух свертках вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Как впоследствии установлено экспертами – наркотическое средство каннабис.

Сотрудниками 1-го ОМ УВД по г. Сухум в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по ул. Аргун был задержан житель с. Уарча Гулрыпшского района Илющенко Богдан Сергеевич 2003 г.р.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства в отношении гражданина Илющенко возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223 УК РА и в ближайшее время будет избрана мера пресечения.

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В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум по ул. Ардзинба сотрудниками ОУР УВД по г. Сухум совместно с сотрудниками ОУР ОВД по Гулрыпшскому району была остановлена а/м «Lexus GX» за г.н.з. № О04ОО, при личном досмотре водителя автотранспортного средства Авидзба Беслана Георгиевича 1972 г.р., у последнего было обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис. Наркотик хранился в пластиковой колбе.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотического средства без цели сбыта в отношении гражданина Авидзба возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 1 ст. 223 УК РА. Последний отпущен под подписку о невыезде.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.