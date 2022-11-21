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Абхазия Информ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ПО ЧАСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Новости Понедельник, 21 ноября 2022 15:49
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ ПО ЧАСТИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники МЧС РА проводят теоретические и практические занятия в школах республики по части противопожарной безопасности и правилах поведения при возникновении пожаров.

 

В частности, подобные мероприятия были организованы столичными спасателями в сухумской школе номер 10. Ученики 11 класса подробнейшим образом были ознакомлены с основными причинами возникновения пожаров, критическими факторами, способствующими молниеносному распространению огня и тому, как сохранить себя и окружающих, если по близости вдруг возник пожар. По словам руководства ПСО г. Сухум, аналогичные занятия уже проведены в средних школах номер 2, 3 и 14, и будут продолжены в других столичных средних образовательных учреждениях.

По словам руководства ПСО г. Сухум, аналогичные занятия уже проведены в средних школах номер 2, 3 и 14, и будут продолжены в других столичных средних образовательных учреждениях.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 21 ноября 2022 15:51

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