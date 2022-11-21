МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ЛЬВА КВИЦИНИЯ

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. В рамках своей рабочей поездки в Москву министр по ЧС РА, генерал-лейтенант Лев Квициния встретился с руководством Академии государственной пожарной службы МЧС России, а также с курсантами из Абхазии, обучающимися в вышеозначенном вузе.