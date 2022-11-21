МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ЛЬВА КВИЦИНИЯ
Новости Понедельник, 21 ноября 2022 15:52
Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. В рамках своей рабочей поездки в Москву министр по ЧС РА, генерал-лейтенант Лев Квициния встретился с руководством Академии государственной пожарной службы МЧС России, а также с курсантами из Абхазии, обучающимися в вышеозначенном вузе.
С руководством АГПС обсуждались перспективы дальнейшего сотрудничества по части подготовки профессиональных кадров для спасательного ведомства страны.
На встрече же с курсантами Лев Квициния подробно интересовался текущим ходом образовательного процесса, потребностями наших ребят, их каждодневным бытом.
Подобные встречи министра с курсантами из Абхазии, обучающимися в профильных вузах МЧС России, проводятся на регулярной основе с 2011 года.
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