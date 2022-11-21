ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ АБХАЗИИ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В 26-ОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ И ВЫСТАВКЕ «LIBCOM-2022»

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. В городе Суздале Владимирской области с 20 по 25 ноября проходит Двадцать шестая Международная конференция и выставка «LIBCOM-2022».«Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек».

В состав абхазской делегации вошли: директор национальной библиотеки им. И. Г. Папаскир Борис Чолария, заместитель директора Амза Агрба, ведущий специалист Министерства культуры Милана Ходжава, сотрудники библиотеки Хатуна Бжания, Светлана Гергия, директор ЦБС Гагрского района Лиана Смыр, заведующая библиотекой Гагрской школы №1 Мимоза Кове.

На конференции обсуждается состояние и перспективы развития современных информационных, компьютерных и интернет-технологий в библиотечной практике, федеральные проекты и программы Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации, инновации в современных образовательных технологиях, правовые аспекты деятельности библиотек и производителей информации, электронные библиотеки и электронные информационные ресурсы и ряд других направлений.

Международная конференция «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» («LIBCOM») проходит ежегодно с 1997 года. Ежегодно в Конференции участвуют руководители и ведущие специалисты крупнейших библиотек России и стран СНГ, специалисты библиотечного и информационного профиля, преподаватели вузов и других образовательных учреждений, сотрудники издательств, книготорговых организаций, деятели науки, культуры и образования, представители мировых производителей баз данных.