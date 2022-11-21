К НОВОМУ ГОДУ В ТКУАРЧАЛЕ ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ДЕТСКОЙ ПАРК

Два месяца назад ООО «СтройДом 2022» начала здесь работы по реконструкции детского парка и эту новость с радостью восприняли не только местные ребятишки, но и взрослое население города.

Строительство или ремонт общественного объекта всегда положительно воспринимается в любом населенном пункте республики, а уж тем более – в Ткуарчале, который, в этом плане не избалован вниманием.

Сухум. 21 ноября 2022. Абхазия-Информ. Строительство или ремонт общественного объекта всегда положительно воспринимается в любом населенном пункте республики, а уж тем более – в Ткуарчале, который, в этом плане не избалован вниманием.

Раньше на этом месте тоже был парк, но после войны все, что там было пришло в негодность, а потом и вовсе разобрано на металлолом.

Инициаторами восстановления детского парка выступила местная молодежь.

«Мы вышли с предложением на главу Администрации Исидора Дочия, который сразу же нас поддержал, а сам проект удалось осуществить с помощью Омара Джинджолия, который в то время был депутатом Парламента и при непосредственном участии которого, финансирование строительства парка включили в бюджет», – говорит член инициативной группы Руслан Кварчия.

Он подчеркнул, что глава Администрации всегда поддерживает инициативу молодежи, более того – советуется с ребятами, что в первую очередь стоит сделать в городе.

Отдельно Руслан Кварчия остановился на работе строителей: все делается качественно и в срок, кроме того, благодаря директору «СтройДом-2022» Раулю Шамугия, сверх сметы расходов произведена отсыпка поверхности парка, а это немало – 300 машин гравия.

Парк расположен рядом с Дворцом культуры и занимает 0,5 га. На сегодня здесь проделан серьезный объем работ: строители сняли пришедшую в негодность плитку и заменили ее цветной брусчаткой на площади в 1400 м2, выровняли поверхность между деревьями, установили фонари по краям дорожек. В ближайшее время поставят игровую площадку, лавочки, всепогодные теннисные столы, урны и питьевой фонтанчик.

Дополнительно проведут озеленение парка, высадят цветы по краям дорожек, отремонтируют сайнузел.

На Новый год в центре парка установят 12-метровую искусственную елку – место для этого специально обустроено, украсят гирляндами деревья.

«Мы очень ждем окончания работ. Наши дети ждут не дождутся, когда же они смогут прийти сюда играть. Да и мы, взрослые, сможем спокойно посидеть на лавочках, отдохнуть от домашних забот», – сказала молодая женщина, гулявшая поблизости с детьми.

Смета восстановления парка – 9 млн рублей, финансирование строительных работ осуществляется через Минфин. В работах – их планируется завершить к Новому году, задействованы местные жители. Кстати, и брусчатка в парке тоже от абхазских производителей.

На этом работы по благоустройству Ткурчала не закончатся: в планах на месте вертолетной площадки соорудить еще один парк с фонтаном и кафе, и в итоге оба парка объединятся в общую прогулочную зону.

Начаты работы по укладке тротуарной плитки на мосту через реку Аалдзгу, ведется строительство рынка. На следующий год запланирован ремонт центральной улицы Ткуарчала – проспекта Свободы.

Этот курортный сезон весьма благоприятно сказался на Ткурчалском районе: местные достопримечательности посетили до 40 тысяч туристов. Благодаря этому, только в поселке Акармаре построили пять точек общепита.

Правительство включило в план развития района финансирование ремонта дороги на ткурчалские водопады, что еще будет способствовать массовому туризму.

Летом в обслуживании туристов задействовано до 250 человек: жители района принимают участие в их перевозке к водопадам и другим красивейшим местам района, кормят их в кафе и апацхах.

Как говорят сами ткуарчалцы, у них появилась надежда на улучшение жизни.